"بانيغا" لاعب الشباب يتفق رسمياً مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني

كشفت مصادر إعلامية عن توصل الأرجنتيني ايفر بانيغا لاعب الشباب إلى اتفاق رسمي للانتقال إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما أفادت به ذات التقارير فإن بانيغا اتفق رسمياً مع بوكا جونيورز، مشيرة إلى أنه ينتظر حالياً رد إدارة الشباب النهائي بشأن الموافقة على رحيله في يناير المقبل.
وقال الصحفي خالد الرشيد في تغريدته:" ايفر بانيغا لاعب فريق الشباب يتفق رسمياً مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وينتظر رد إدارة ناديه النهائي بشأن الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية".
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني سيغادر صفوف الشباب بنسبة كبيرة، حيث إنه لن يكون ضمن خيارات إدارة نادي الشباب الموسم القادم.
وجددت إدارة الشباب في الصيف الماضي عقد بانيغا (35 عاماً)، حتى نهاية موسم 2024، الذي انضم إليه في 2020، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.