"بانيغا" لاعب الشباب يتفق رسمياً مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني

وبحسب ما أفادت به ذات التقارير فإن بانيغا اتفق رسمياً مع ‎بوكا جونيورز، مشيرة إلى أنه ينتظر حالياً رد إدارة الشباب النهائي بشأن الموافقة على رحيله في يناير المقبل.