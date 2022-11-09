بعد عبور البحرين.. الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022، بعد فوزه على منتخب البحرين بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات البطولة، المقامة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في جدة.