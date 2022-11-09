بعد عبور البحرين.. الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022، بعد فوزه على منتخب البحرين بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات البطولة، المقامة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في جدة.
افتتح المهاجم أحمد الغامدي أهداف الأخضر السعودي في الدقيقة 31، وعلى وقع هذه النتيجة انتهى الشوط الأول من المباراة، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ومع مطلع الشوط الثاني أضاف قائد الأخضر زياد الجهني الهدف الثاني للمنتخب السعودي عند الدقيقة 58 من زمن المباراة.
بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، متفوقاً على منتخب البحرين بفارق المواجهات المباشرة، الذي يملك ذات عدد النقاط.
وتأهل منتخبا السعودية وسوريا عن المجموعة الثانية إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 عاماً، في حين ودع منتخب البحرين البطولة من دور المجموعات.