تقارير إعلامية.. "رينان لودي" سيكون أول الراحلين عن الهلال بالانتقالات المقبلة

وانضم رينان لودي البالغ من العمر 26 سنة، إلى صفوف الهلال في يناير الماضي، قادمًا من نادي مارسيليا الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 20 مليون يورو.