تقارير إعلامية.. "رينان لودي" سيكون أول الراحلين عن الهلال بالانتقالات المقبلة

كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة نادي الهلال لا تنوي استمرار ظهير أيسر الفريق رينان لودي للموسم المقبل.
وقالت التقارير: إن إدارة النادي منفتحة على تقييم العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" فإنه في حالة وجود عرض مناسب، سيقوم مسؤولو النادي بدراسة بيع اللاعب هذا الصيف .
وكانت قد أفادت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية بأن اللاعب الذي ينتهي عقده في عام 2027، قد يغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي، والعودة لأي نادٍ أوروبي.
وغاب لودي عن الكثير من مباريات الفريق بالموسم الحالي؛ بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها سابقاً في أصبع القدم.
وانضم رينان لودي البالغ من العمر 26 سنة، إلى صفوف الهلال في يناير الماضي، قادمًا من نادي مارسيليا الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 20 مليون يورو.