"الأهلي" ينافس "يوفنتوس" على التعاقد مع توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي

كشف موقع "africafoot" عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لذات الموقع؛ فإن الأهلي ويوفنتوس الإيطالي أَبْدَيَا اهتمامهما بلاعب خط وسط أرسنال وغانا توماس بارتي، للتعاقد معه يناير القادم.
وشدد الموقع على أن اللاعب الغاني الذي ينتهي عقده في يونيو 2025، يقترب من مغادرة أرسنال، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.
وسبق أن أبدى النادي الأهلي اهتمامه بلاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية؛ ولكن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا الاستغناء عن خدماته.
ويلعب توماس بارتي البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أرسنال الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2015، وحتى 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.