"الفيصل": إطلاق استاد رياضي يحمل اسم ولي العهد فخر وتشريف لكل الرياضيين

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن الإعلان عن إطلاق استاد رياضي يحمل اسم ولي العهد، هو فخرٌ وتشريفٌ لكل الرياضيين.
وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإعلان عن إطلاق استاد رياضي يحمل اسم سيدي ولي العهد، هو فخرٌ وتشريفٌ لكل الرياضيين، وتجسيدٌ للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة وطننا الغالي".
وأعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، اليوم، عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وسيُبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب.
ومن المقرر أن يصبح الاستاد، الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال، وسيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى، كما أنه واحد من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 الذي نجحت المملكة مؤخراً في الفوز باستضافته.