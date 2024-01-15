"الفيصل": إطلاق استاد رياضي يحمل اسم ولي العهد فخر وتشريف لكل الرياضيين

وسيُبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب.