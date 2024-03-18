هدف لاعب الهلال "ميشايل" في مرمى ضمك .. الأجمل في الجولة 24 من دوري روشن

فاز هدف لاعب الهلال "ميشايل ديلغادو" الذي أحرزه في مرمى فريق ضمك، بلقب الهدف الأجمل في الـ 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونال هدف المحترف البرازيلي، بأغلبية الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 24، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، أمس الاثنين، فقد حصل هدف "ديغادو"، الذي قاد به فريقه لمواصلة سلسلة انتصاراته التي بلغت في الدوري 17 انتصارًا متتاليًا، على اختيار الجماهير كأفضل هدف في الجولة 24.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف "ميشايل ديلغادو"، وهدف النجم الشاب أحمد الغامدي لاعب الاتحاد في مرمى فريق الفتح، لكن الفارق في النهاية ابتسم لصالح هدف نجم الهلال.