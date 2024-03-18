هدف لاعب الهلال "ميشايل" في مرمى ضمك .. الأجمل في الجولة 24 من دوري روشن

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، أمس الاثنين، فقد حصل هدف "ديغادو"، الذي قاد به فريقه لمواصلة سلسلة انتصاراته التي بلغت في الدوري 17 انتصارًا متتاليًا، على اختيار الجماهير كأفضل هدف في الجولة 24.