خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري.. الرياض تستضيف البطولة المفتوحة للملاكمة التايلاندية

ويسعى الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، برئاسة الأمير فهد بن منصور بن سعد، من خلال البطولة، إلى رفع المستوى الفني بالاحتكاك؛ إذ تمت دعوة العديد من الملاكمين والملاكمات من دول الخليج والدول العربية للمشاركة، ولاسيما بعد أن حقق أبطال الأخضر العديد من الإنجازات الدولية في عام 2023م، من بينها تحقيق ذهبية بطولة العالم للكبار، و4 برونزيات في البطولة ذاتها، التي أقيمت في تايلاند، إلى جانب تحقيق أعلى عدد جوائز في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي أقيمت في العاصمة "الرياض".