خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري.. الرياض تستضيف البطولة المفتوحة للملاكمة التايلاندية

تنطلق غدًا الخميس بطولة المملكة المفتوحة 2023 للملاكمة التايلاندية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية على صالة الدفاع عن النفس بملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري.
ويشارك في هذه النسخة التي تعد الثالثة منذ تأسيس الاتحاد في عام 2019م أكثر من 375 ملاكمًا وملاكمة، يتنافسون في 181 فئة وزنية وعمرية، من بينهم 314 في فئة الذكور، و61 ملاكمة في فئة الإناث، فيما تنطلق المنافسات بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، على أن تختتم في التـاسعة مساء.
ويسعى الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، برئاسة الأمير فهد بن منصور بن سعد، من خلال البطولة، إلى رفع المستوى الفني بالاحتكاك؛ إذ تمت دعوة العديد من الملاكمين والملاكمات من دول الخليج والدول العربية للمشاركة، ولاسيما بعد أن حقق أبطال الأخضر العديد من الإنجازات الدولية في عام 2023م، من بينها تحقيق ذهبية بطولة العالم للكبار، و4 برونزيات في البطولة ذاتها، التي أقيمت في تايلاند، إلى جانب تحقيق أعلى عدد جوائز في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي أقيمت في العاصمة "الرياض".