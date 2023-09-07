في عالمية الرياض لرفع الأثقال.. دول آسيا تتسيد العالم

أصر سفير الصين تايبيه لدى السعودية "شنج بنج" الوجود والحضور لمنافسات بطولة العالم لرفع الاثقال للكبار للمرة الثانية على التوالي للاستمتاع بأجواء المنافسة والإثارة بين الرياضيين في رابع أيام البطولة، وقال: "حينما حضرت في اليوم الأول وجدت الإثارة والندية في تحطيم الأرقام القياسية واستمتعت بالأجواء الرياضية وتحمست كثيرًا للحضور للمرة الثانية، حيث كانت المنافسة أقوى ولن أتردد في الحضور اليوم وغدًا وحتى نهاية آخر يوم من البطولة".