في عالمية الرياض لرفع الأثقال.. دول آسيا تتسيد العالم

انتزع الرباع الصيني "لي جون شين" الميداليات الذهبية الثلاث لمسابقة وزن 67 كجم التي أُقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال.
وفاز الصيني "شين" بالذهبيات، بعد أن رفع 153 كجم في الخطف، و180 كجم في النتر، برصيد 333 نقطة.
وخطف الرباع الإندونيسي "يولي ايروان" ميداليتين فضيتين للوزن ذاته، برفعه 146 كجم في الخطف، والمجموع 321 نقطة.
ونال الأرميني "جور ساكيان" برونزية الخطف (67 كجم) برفعه 142 كجم، وبرونزية المجموع برصيد 312 نقطة.
وفاز الكولومبي "أنطونيو ماسكيرا" بفضية النتر برفعه 176 كجم، وخطف الكوري "لي سون يو" البرونزية برفعه 176 كجم.
يخوض 37 رباعًا ورباعة منافسات يوم غدٍ الجمعة، وتقتصر المنافسات على وزنين وثلاث فئات.
حيث تنطلق المنافسة الأولى لوزن 73 كجم فئة (D) عند الساعة 2.00 ظهرًا بمشاركة 14 رباعًا، تليها منافسات وزن 59 كجم فئة (B) الساعة 4.30 عصرًا بمشاركة 11 رباعة، على أن تُقام مسابقة فئة (A) للوزن نفسه عند الساعة 7.00 مساءً بوجود 12 رباعة.
تعقد لجنة اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أولى اجتماعاتها بمدينة الرياض، وذلك عند العاشرة من صباح غدٍ الجمعة، لمناقشة مستويات اللاعبين التي تم تقديمها حتى الآن في البطولة.
وتعقد في التوقيت نفسه، لجنة التطوير والتعليم، اجتماعًا لمناقشة أهم مستجدات مشاركة الاتحاد الدولي في تطوير التعليم الرياضي في مختلف دول العالم.
استبعدت اللجنة الفنية في بطولة العالم لرفع الأثقال ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي، ربّاعتين من البطولة بسبب زيادة 250 جرامًا عن الوزن المحدد في كل فئة.
وأوضح الحكم السعودي الدولي ياسر المسعود عضو اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، أن زيادة الـ250 جرامًا التي أقرها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تتمثل في وزن اللباس التقديري لكل ربّاع أو ربّاعة، مشيرًا إلى أن وقت الميزان يسبق بداية المنافسة بساعتين.
وتطرق المسعود إلى المهام التي تقوم بها اللجنة الفنية في البطولة بالتأكد من جاهزية أرضية المنافسة والبار والأوزان والتأكد من وجود الحكم في منطقة الإحماء، وارتفاع المنصة الخاصة بالرباعين وغيرها من المهام.
حملت بطولة الرياض العالمية الكثير من المفاجآت، حيث شهدت مسابقة وزن 67 كجم (فئة B) وجود البطل الإندونيسي (يولي ايروان) صاحب الأربع ميداليات متنوعة في أربع دورات أولمبية منذ أولمبياد بكين 2008م وحتى طوكيو 2021م.
ومن المفارقات العجيبة التي قدمتها البطولة، وجود الأولمبية والحاصلة على ميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية لاعبة منتخب الصين – تايبيه "شون كون" في منافسات فئة (C) لوزن 59 كجم، الأمر الذي يعني وجود منافسين وأبطال عالميين في البطولة الحالية.
أصر سفير الصين تايبيه لدى السعودية "شنج بنج" الوجود والحضور لمنافسات بطولة العالم لرفع الاثقال للكبار للمرة الثانية على التوالي للاستمتاع بأجواء المنافسة والإثارة بين الرياضيين في رابع أيام البطولة، وقال: "حينما حضرت في اليوم الأول وجدت الإثارة والندية في تحطيم الأرقام القياسية واستمتعت بالأجواء الرياضية وتحمست كثيرًا للحضور للمرة الثانية، حيث كانت المنافسة أقوى ولن أتردد في الحضور اليوم وغدًا وحتى نهاية آخر يوم من البطولة".
وأضاف: "البطولة مميزة من كل النواحي، والاجبارية التي تُقام لأول مرة من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس زادها جمالاً وأتوقع أن تكون هناك أرقام قياسية جديدة ومنافسة شرسة".
استغل الألماني ستفيان فوكس نائب رئيس منظمة سبورت أكورد للألعاب العالمية للفنون القتالية وجود اجتماعات متواصلة في الرياض قبل تنظيم دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في أكتوبر القادم بالتوجه فورًا إلى مجمع الأمير فيصل بن فهد بالمجمع الأولمبي بصالة وزارة الرياضة لحضور منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار وقال : "وجدت بعض الوقت بين الاجتماعات قبل السفر وذهبت لحضور منافسات البطولة بعد أن سمعت من بعض الأصدقاء مدى قوتها والاهتمام الواسع والتنظيم المميز ووجدت أكثر من ذلك على أرض الواقع وهذا ليس غريبًا على السعوديين".