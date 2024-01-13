رالي داكار السعودية 2024: الاتحاد الدولي للسيارات يرفض عودة "الراجحي" لاستكمال السباق.. وغداً تبدأ المرحلة السابعة

البريطاني سام سندرلاند دراج فريق "ريد بُل غازغاز"، الفائز برالي داكار مرتين، أعلن انسحابه من المرحلة الثالثة؛ بسبب عطل ميكانيكي في دراجته، بعد 11 كيلومترًا فقط من البداية، كما انسحب الألماني سيباستيان بوهلر دراج فريق "هيرو"، إثر حادث سقوط بعد 360 كلم من المرحلة الخاصة الثالثة، أما المرحلة الخامسة فقد أسفرت عن انسحاب التشيلي فرانسيسكو مورينو دراج فريق "دراجون"، الفائز بالمرحلة التمهيدية في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات، بعد تعرضه مشكلة ميكانيكية عطّلت دراجته.