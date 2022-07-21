أحمد عيد ينضمّ لقائمة الأعضاء الذهبيين للنادي الأهلي

أعلن نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الخميس، انضمام أحمد عيد الحربي الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "سدّد الكابتن أحمد عيد الحربي رسوم العضوية الذهبية المقررة؛ لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي الأهلي.
وتابع البيان: "وتمنت إدارة الأهلي أن يمثل أحمد عيد الحربي دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، فضلًا عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة".
يشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي ستعقد يوم 25 يوليو الجاري، وذلك حضوريًّا لمجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين، بينما ستكون مشاركة الأعضاء العاديين عن بعد.