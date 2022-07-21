أحمد عيد ينضمّ لقائمة الأعضاء الذهبيين للنادي الأهلي





يشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي ستعقد يوم 25 يوليو الجاري، وذلك حضوريًّا لمجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين، بينما ستكون مشاركة الأعضاء العاديين عن بعد.

