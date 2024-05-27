بـ 35 هدفاً .. قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هداف دوري روشن السعودي 2023-2024

حقق قائد النصر النجم البرتغالي" كريستيانو رونالدو" لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023-2024 ، مع ختام الدوري " الجولة 34 " ، مساء اليوم الاثنين ، وذلك برصيد 35 هدفاً .
وكسر " رونالدو" الرقم السابق المسجل باسم مهاجم الاتحاد المغربي "عبد الرزاق حمدالله - 34 هدفاً" ، حيث أحرز " الدون" هدفين لفريقه النصر في مرمى الاتحاد في الدقيقتين 45+3، 69 ، مساء اليوم الاثنين ، في ختام منافسات دوري روشن " الجولة الأخيرة 34" .
قائمة هدافي دوري روشن :
1-"رونالدو " - النصر .
2-"ميتروفيتش" - الهلال .
3-"ساكالا " - الفيحاء
4-عبد الرزاق حمدالله " الاتحاد "
5-فراس البريكان - الأهلي .