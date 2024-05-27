بـ 35 هدفاً .. قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هداف دوري روشن السعودي 2023-2024

وكسر " رونالدو" الرقم السابق المسجل باسم مهاجم الاتحاد المغربي "عبد الرزاق حمدالله - 34 هدفاً" ، حيث أحرز " الدون" هدفين لفريقه النصر في مرمى الاتحاد في الدقيقتين 45+3، 69 ، مساء اليوم الاثنين ، في ختام منافسات دوري روشن " الجولة الأخيرة 34" .