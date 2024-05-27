رياضة

بـ 35 هدفاً .. قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هداف دوري روشن السعودي 2023-2024

كسر رقم لاعب الاتحاد " حمدالله "
فرحة كريستيانو رونالدو لاعب النصر بتسجيل هدف في مرمى الاتحاد
فرحة كريستيانو رونالدو لاعب النصر بتسجيل هدف في مرمى الاتحاد

حقق قائد النصر النجم البرتغالي" كريستيانو رونالدو" لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023-2024 ، مع ختام الدوري " الجولة 34 " ، مساء اليوم الاثنين ، وذلك برصيد 35 هدفاً .

وكسر " رونالدو" الرقم السابق المسجل باسم مهاجم الاتحاد المغربي "عبد الرزاق حمدالله - 34 هدفاً" ، حيث أحرز " الدون" هدفين لفريقه النصر في مرمى الاتحاد في الدقيقتين 45+3، 69 ، مساء اليوم الاثنين ، في ختام منافسات دوري روشن " الجولة الأخيرة 34" .

قائمة هدافي دوري روشن :

1-"رونالدو " - النصر .

2-"ميتروفيتش" - الهلال .

3-"ساكالا " - الفيحاء

4-عبد الرزاق حمدالله " الاتحاد "

5-فراس البريكان - الأهلي .

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كريستيانو رونالدو
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