أوراوا ريد الياباني يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وحصل نادي باثوم يونايتد التايلاندي على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على كيتشي من هونغ كونغ 4-0 يوم الجمعة على ستاد أوراوا كومابا في سايتاما، ضمن دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.