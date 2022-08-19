أوراوا ريد الياباني يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-0 يوم الجمعة على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.
وسجل ألكساندر شولز (9 من ضربة جزاء) وديفيد موبيرغ (19 و39) والبديل كاسبر جونكر (84 و90+1) أهداف الفوز لصالح أوراوا ريدز.
وحصل نادي باثوم يونايتد التايلاندي على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على كيتشي من هونغ كونغ 4-0 يوم الجمعة على ستاد أوراوا كومابا في سايتاما، ضمن دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.
وسجل وواراتشيت كانيتسريبومفين (35) وإحسان فندي (39) وتيراسيل دانغدا (67) وتشامونغكول تشونغكيري (87) أهداف الفوز لصالح باثوم يونايتد.
وأقيمت يوم الخميس مباراتان أيضاً في دور الـ16 لمنطقة الشرق، حيث فاز جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على مواطنه دايغو 2-1 بعد التمديد، وفاز فيسيل كوي الياباني على مواطنه يوكوهاما مارينوس 3-2. علماً بأن مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب تقام خلال شهر فبراير 2023.