غدًا الأحد.. أخضر الطائرة يفتتح مشواره في كأس التحدي الآسيوي بمواجهة كوريا

يدشن غداً الأحد، المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة مشواره في بطولة كأس التحدي الآسيوي، عندما يواجه نظيره منتخب كوريا الجنوبية الساعة 7،30 صباحاً بتوقيت السعودية على الصالة الرئيسية في جامعة تايبيه، وكان الأخضر قد استعد لهذه البطولة التي تستضيفها تايبيه الصينية على مرحلتين، المرحلة الأولى في المنطقة الشرقية، والمرحلة الثانية معسكر خارجي بالقاهرة، لعب من خلاله العديد من المباريات التجريبية.