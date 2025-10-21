الشباب يواصل السقوط في الخليجية.. أمام تضامن حضرموت اليمني

حقق فريق تضامن حضرموت اليمني الأول لكرة القدم مفاجأة كبيرة، رغم النقص العددي في صفوفه، بتغلبه على نظيره الشباب السعودي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سعود بن عبد الرحمن في قطر، ضمن مباريات المجموعة الثانية من الجولة الثانية لدوري الخليج للأندية الأبطال 2025.
فاجأ الفريق اليمني نظيره الشباب بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، عن طريق ممدوح بن عجاج الذي سجل هدفًا جميلاً بكعب القدم.
وضاعف إيلونزي لويك تقدم فريق تضامن حضرموت بالهدف الثاني، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 22.
وأكمل تضامن حضرموت اليمني اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم العراقي علي حسين البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب رضوان الحبيشي، وذلك في الدقيقة 77.
وكان الشباب قد تعادل في الجولة الأولى مع نادي النهضة العماني، بينما خسر فريق تضامن حضرموت أولى مبارياته بنتيجة كبيرة أمام الريان القطري بخماسية دون رد.
وبهذه النتيجة، حقق فريق تضامن حضرموت أول ثلاث نقاط له في البطولة، بينما توقف رصيد الشباب عند نقطة واحدة.