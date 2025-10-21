الشباب يواصل السقوط في الخليجية.. أمام تضامن حضرموت اليمني

حقق فريق تضامن حضرموت اليمني الأول لكرة القدم مفاجأة كبيرة، رغم النقص العددي في صفوفه، بتغلبه على نظيره الشباب السعودي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سعود بن عبد الرحمن في قطر، ضمن مباريات المجموعة الثانية من الجولة الثانية لدوري الخليج للأندية الأبطال 2025.