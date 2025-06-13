الهلال يطير إلى أمريكا تأهبًا للمشاركة في مونديال الأندية

غادرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، مدينة الرياض متجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.
ويشارك الهلال في مونديال الأندية 2025 بأمريكا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم معه كلاً من ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.
ويدشن الهلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل 18 يونيو، على ملعب هارد روك، بمدينة ميامي، ثم يلاقي ريد بول سالزبورغ، يوم 22 يونيو الجاري، على ملعب أودي فيلد "في العاصمة الأميركية" واشنطن، ويختتم مباريات دور المجموعات بملاقاة باتشوكا، يوم 27 يونيو الحالي، على ملعب جيوديس بارك، بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.
وكان المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي قد أعلن قائمة الهلال التي ستخوض منافسات مونديال الأندية والتي ضمت كلاً من:
ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سالم الدوسري، خليفة الدوسري، ريان الغامدي، محمد المحيش، صالح برناوي، تركي العميل، عبدالعزيز بن هدهود، علي البليهي، رينان لودي – خالد الغنام، روبن نيفيز، ألكسندر ميتروفيتش، ياسر الشهراني، محمد القحطاني، ناصر الدوسري ، مصعب الجوير، محمد اليامي، سيرجي سافيتش، جواو كانسيلو، محمد كنو، كايو سيزار، متعب الحربي.