الهلال يطير إلى أمريكا تأهبًا للمشاركة في مونديال الأندية

ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سالم الدوسري، خليفة الدوسري، ريان الغامدي، محمد المحيش، صالح برناوي، تركي العميل، عبدالعزيز بن هدهود، علي البليهي، رينان لودي – خالد الغنام، روبن نيفيز، ألكسندر ميتروفيتش، ياسر الشهراني، محمد القحطاني، ناصر الدوسري ، مصعب الجوير، محمد اليامي، سيرجي سافيتش، جواو كانسيلو، محمد كنو، كايو سيزار، متعب الحربي.