وضعته في مقدمة ترتيب الفرق.. 12 ضربة تحت المعدل تمنح كيبكا صدارة الأفراد

وشهد ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة قوية في جانبي الأفراد والفرق مع بقاء يوم واحد على تحديد الفائز باللقب العام في منافسات الأفراد ضمن دوري ليف قولف لعام 2023، والفائزين بلقب بطولة ليف قولف جدة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع قبل البطولة الختامية في ميامي وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل من الدوري العالمي.