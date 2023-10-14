وضعته في مقدمة ترتيب الفرق.. 12 ضربة تحت المعدل تمنح كيبكا صدارة الأفراد

قدّم الأمريكي بروكس كيبكا أداءً مميزًا في ثاني أيام بطولة ليف قولف جدة، المقدمة من روشن، حيث نجح في تسجيل 8 ضربات تحت المعدل أضافها على نتيجته يوم أمس ليصبح مجموع نتائجه 12 ضربة تحت المعدل وبفارق 3 ضربات عن أقرب منافسيه.
وشهد ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة قوية في جانبي الأفراد والفرق مع بقاء يوم واحد على تحديد الفائز باللقب العام في منافسات الأفراد ضمن دوري ليف قولف لعام 2023، والفائزين بلقب بطولة ليف قولف جدة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع قبل البطولة الختامية في ميامي وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل من الدوري العالمي.
وتفوق كيبكا حامل لقب المنافسات الفردية وقائد فريق "سماش" الفائز بمنافسات الفرق في نسخة العام الماضي من بطولة ليف قولف جدة، على منافسيه بفارق 3 ضربات تحت المعدل، إذ حلّ كل من الإسباني سيرجيو جارسيا قائد فريق فايربولز والأمريكي تشارلز هاول لاعب فريق كرشرز في المركز الثاني بتسجيلهما 9 ضربات تحت المعدل. متقدمين بفارق ضربة على الزيمبابوي سكوت فينسنت لاعب فريق آيرون هيدز الذي تشارك المركز الثالث مع الأمريكي برايسون ديشامبو قائد فريق كرشرز.
وفي سباق اللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف قولف، استطاع تالور جوتش احتلال الصدارة مؤقتًا بمجموع 172 نقطة أمام الأسترالي كاميرون سميث الذي تراجع للمركز الثاني بمجموع 170 نقطة، وبرايسون ديشامبو الذي ما زال في المركز الثالث بمجموع 162 نقطة.
وساهم الأداء المميز لهاول وديشامبو في اعتلاء فريقهم كرشرز لصدارة جدول ترتيب منافسات الفرق في بطولة ليف قولف جدة، حيث حقق الفريق 22 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفهم فريقي سماش وفايربولز بمجموع ضربات بلغ 19 ضربة تحت المعدل لكل فريق.