في بداية مشواره في البطولة العالمية للصالات.. أخضر الصم يحقق الفوز على أوكرانيا

حقق المنتخب السعودي للصم الفوز على منتخب أوكرانيا بنتيجة “4 / 2“ ،اليوم السبت ، في أولى مبارياته في البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21 عامًا والتي تستضيفها مدينة أستانا بكازاخستان من 1 إلى 10 يونيو 2024 بمشاركة 10 منتخبات، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه منتخبات أوكرانيا طاجكستان وكازاخستان وعمان .