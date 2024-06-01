في بداية مشواره في البطولة العالمية للصالات.. أخضر الصم يحقق الفوز على أوكرانيا

حقق المنتخب السعودي للصم الفوز على منتخب أوكرانيا بنتيجة “4 / 2“ ،اليوم السبت ، في أولى مبارياته في البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21 عامًا والتي تستضيفها مدينة أستانا بكازاخستان من 1 إلى 10 يونيو 2024 بمشاركة 10 منتخبات، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه منتخبات أوكرانيا طاجكستان وكازاخستان وعمان .
وتمكن الأخضر من السيطرة على مجريات اللقاء وسجل أهدافه اللاعبون "ريان الدوسري وكميل الخضراوي وعلي الحارثي ومحمد بوعوينه ".
ويلعب المنتخب السعودي ثاني مبارياته في البطولة ظهر غد الأحد أمام منتخب طاجكستان.