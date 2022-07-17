العدّاءة ياسمين الدباغ تودع مونديال ألعاب القوى

حلّت العدّاءة ياسمين الدباغ في المركز السابع في سباق 100م المجموعة الثالثة مسجلة زمن 13.21 ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي تجرى منافساتها في يوجين الأمريكية.
وهي ثاني مشاركة للدباغ في المسابقات الدولية بعد أولمبياد طوكيو الصيف الماضي عندما شاركت في سباق 100م أيضًا، وخرجت من التصفيات بحلولها تاسعة في سلسلتها بزمن 13.34 ثانية، قبل أن تحطم رقمها القياسي الشخصي في دورة الألعاب الخليجية في مايو الماضي، عندما حلت في المرتبة الخامسة مسجلة رقمًا قدره 12.90 ثانية.
رغم إنهائها السلسلة الثالثة من التصفيات في المركز السابع والأخير بزمن 13.21 ثانية، وبالتالي توقف مغامرتها في مشاركتها الأولى في العرس العالمي، عبَّرت ياسمين عن سعادتها الكبيرة لتواجدها في السلسلة ذاتها مع الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه" بطلة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، التي تصدرت السلسلة بزمن 11.15 ثانية وبلغت نصف النهائي.