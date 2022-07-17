العدّاءة ياسمين الدباغ تودع مونديال ألعاب القوى

وهي ثاني مشاركة للدباغ في المسابقات الدولية بعد أولمبياد طوكيو الصيف الماضي عندما شاركت في سباق 100م أيضًا، وخرجت من التصفيات بحلولها تاسعة في سلسلتها بزمن 13.34 ثانية، قبل أن تحطم رقمها القياسي الشخصي في دورة الألعاب الخليجية في مايو الماضي، عندما حلت في المرتبة الخامسة مسجلة رقمًا قدره 12.90 ثانية.