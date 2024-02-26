إدارة الشباب تتجه لرفع شكوى للجنة الانضباط والأخلاق تجاه كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو قد أثار جدلًا واسعًا عقب نهاية مباراة فريقه أمس أمام الشباب، بعد انتشار مقطع فيديو له -لم يُعرض في البث المباشر- يقوم فيه بحركة غير أخلاقية وخارجة عن الآداب العامة.