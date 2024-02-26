إدارة الشباب تتجه لرفع شكوى للجنة الانضباط والأخلاق تجاه كريستيانو رونالدو

أكد العديد من التقارير الصحفية أن إدارة نادي الشباب تعتزم رفع شكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد كريستيانو رونالدو لاعب النصر.
وكان رونالدو قد أثار جدلًا واسعًا عقب نهاية مباراة فريقه أمس أمام الشباب، بعد انتشار مقطع فيديو له -لم يُعرض في البث المباشر- يقوم فيه بحركة غير أخلاقية وخارجة عن الآداب العامة.
وكشفت تقارير أخرى أن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة غير الأخلاقية والمسيئة التي قام بها كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب، والتي تسببت في غضب الكثير من الجماهير.
وأشارت تقارير إلى أن لجنة الانضباط ستدرس مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يصدر قرار اللجنة خلال اليومين القادمين.
وفاز النصر مساء أمس على نظيره الشباب بنتيجة (3/2)، ضمن منافسات الجولة الـ21 (جولة يوم التأسيس) من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.