ناشِئو وشباب أخضر اليد يواجهون البحرين وديًّا

يخوض المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب "مواليد 2002"، ومنتخب درجة الناشئين "مواليد 2004"؛ مواجهتَين وديّتَين مع المنتخب البحريني، ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه المنتخب حاليًّا ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ للمشاركة في بطولتَي العالم للشباب والناشئين.
وسيلعب الأخضر المواجهة الأولى غدًا السبت 27 مايو 2023م، عند تمام الساعة 4:00 مساءً، والمواجهة الثانية بعد غدٍ الأحد عند الساعة 2:00 مساءً، وذلك على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
ويتولّى المدربُ الإسباني خافير لوبيز مهمةَ الإشراف الفني على الأخضر، ومدربا الحراس: البرتغالي أندريه تكسيرا، والتونسي أيمن بن يحيى، والمعدّ البدني السلوڤيني توماس أكفير، وياسر شاخور مديرًا للمنتخب، وإداريا المنتخب: حسين آل جمال، وسامي الفضل.