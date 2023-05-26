ناشِئو وشباب أخضر اليد يواجهون البحرين وديًّا

وسيلعب الأخضر المواجهة الأولى غدًا السبت 27 مايو 2023م، عند تمام الساعة 4:00 مساءً، والمواجهة الثانية بعد غدٍ الأحد عند الساعة 2:00 مساءً، وذلك على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.