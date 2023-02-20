رياضة

"الهلال السعودي وشباب أهلي دبي" قمة لا تقبل أنصاف الحلول.. تعرَّف على تشكيلة الفريقَيْن

الليلة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
"الهلال السعودي وشباب أهلي دبي" قمة لا تقبل أنصاف الحلول.. تعرَّف على تشكيلة الفريقَيْن
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كشف "دياز"، المدير الفني لفريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي، المقررة مساء اليوم الاثنين على ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة في ثُمن النهائي بدوري أبطال آسيا.

وجاءت اختيارات دياز كما يأتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جيانغ هيون سو، علي آل بليهي وخليفة الدوسري. خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو ولوسيانو فييتو. خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو وموسى ماريجا.

واختار البرتغالي ليوناردو جارديم تشكيلة شباب أهلي دبي كالآتي:

حراسة المرمى: ماجد ناصر. خط الدفاع: أحمد جميل، وليد عباس، محمد مرزوق وعبدالعزيز هيكل. خط الوسط: أحمد نور الله، عزيز جاييف وكارتابيا. خط الهجوم: يحيى الغساني، حارب سهيل وعمر خربين.

الهلال
دوري أبطال آسيا
نادي شباب أهلي دبي الإماراتي

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