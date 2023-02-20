"الهلال السعودي وشباب أهلي دبي" قمة لا تقبل أنصاف الحلول.. تعرَّف على تشكيلة الفريقَيْن

كشف "دياز"، المدير الفني لفريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي، المقررة مساء اليوم الاثنين على ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة في ثُمن النهائي بدوري أبطال آسيا.