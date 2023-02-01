النرويجي "سورين ويرنسكجولد" ينتصر في المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2023

حقق المتسابق النرويجي سورين ويرنسكجولد من فريق أونو إكس، لقب المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2023، والتي انطلقت مساء اليوم الأربعاء من محطة قطار المنشية، وصولاً إلى أبو راكة بمسافة 159,5 كلم.
واستطاع "سورين" أن يظفر بلقب السباق في مرحلته الثالثة، متقدماً على الدراج الإيطالي جونثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس، الذي حلّ ثانياً، لكنه لا يزال متصدراً تصنيف الوقت الفردي العام، وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق استانا كازاخستان، الذي استطاع تجاوز 102 متسابق، شاركوا في منافسات اليوم.
وعلى هامش منافسات المرحلة الثالثة، نظم الاتحاد السعودي للدراجات فعالية السباق الصغير للدراجات الهوائية، بمسافة 42 كلم، وذلك في محطة قطار المنشية، بمشاركة 14 متسابقاً، يمثلون 11 نادياً سعودياً، حيث توج بالمركز الأول دراج نادي الابتسام أحمد آل عبدالله، بواقع زمني ساعة و9 دقائق و22 ثانية، وحصل دراج نادي أبها مازن سعيد جابر على المركز الثاني، وجاء لاعب اليرموك البراء إبراهيم في المركز الثالث.
من جهة أخرى، تنطلق غداً الخميس المرحلة الرابعة من سباق طواف السعودية الذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، والاتحاد الدولي (UCI) من مسرح مرايا إلى حارة عويريد بمسافة 163.4 كيلومتراً.