النرويجي "سورين ويرنسكجولد" ينتصر في المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2023

واستطاع "سورين" أن يظفر بلقب السباق في مرحلته الثالثة، متقدماً على الدراج الإيطالي جونثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس، الذي حلّ ثانياً، لكنه لا يزال متصدراً تصنيف الوقت الفردي العام، وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق استانا كازاخستان، الذي استطاع تجاوز 102 متسابق، شاركوا في منافسات اليوم.