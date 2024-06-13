يصل لضعف راتبه.. نادٍ سعودي يقدم عرضًا ضخمًا لضم مدافع أتليتكو مدريد

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن هناك عرضًا جادًّا من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع هيرموسو، دون الكشف عن اسم النادي، وهو على استعداد لتقديم عرض للاعب بضعف راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد.