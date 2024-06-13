يصل لضعف راتبه.. نادٍ سعودي يقدم عرضًا ضخمًا لضم مدافع أتليتكو مدريد

تلقى الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع أتليتكو مدريد، عرضًا ضخمًا جدًّا من أحد الأندية السعودية لضمه بالميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب ما نشره الصحفي "نيكولا شيرا"؛ فإن ماريو هيرموسو تلقى عرضًا كبيرًا جدًّا من نادي سعودي؛ ولكن اللاعب لديه الرغبة في البقاء بأوروبا.
وأشار نيكولا شيرا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أنه تم عرض هيرموسو على إنتر ويوفنتوس في الأسابيع الماضية؛ ولكن كلا الناديين لديهما خطط أخرى.
وأشار الخبير في انتقالات اللاعبين، إلى أن نابولي أيضًا دخل سباق المنافسة؛ حيث يعمل على التوصل إلى اتفاق مناسب ماديًّا بين الطرفين.
ويصبح هيرموسو البالغ من العمر 28 عامًا حرًّا بنهاية الشهر الجاري؛ حيث ينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد الذي يلعب له منذ يوليو 2019 قادمًا من أسبانيول.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن هناك عرضًا جادًّا من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع هيرموسو، دون الكشف عن اسم النادي، وهو على استعداد لتقديم عرض للاعب بضعف راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد.