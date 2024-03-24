"مانشيني" يسمح لـ سعود عبد الحميد بمغادرة معسكر المنتخب للتواجد بجوار والده

كان قد قرر المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" استبعاد اللاعب "ناصر الدوسري" من معسكر الأخضر بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي. ووفقاً للإجراءات المتبعة، تم الرفع بذلك لناديه لمتابعة حالة اللاعب.