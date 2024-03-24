"مانشيني" يسمح لـ سعود عبد الحميد بمغادرة معسكر المنتخب للتواجد بجوار والده

سمح المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني للاعب سعود عبد الحميد بمغادرة معسكر الأخضر.
ووفق الحساب الرسمي للمنتخب السعودي جاء ذلك لكي يتمكن اللاعب من التواجد بجانب والده - شفاه الله - والذي يرقد في العناية المركزة.
ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر المقام حالياً في العاصمة "الرياض" استعداداً لمواجهة منتخب طاجيكستان الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
كان قد قرر المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" استبعاد اللاعب "ناصر الدوسري" من معسكر الأخضر بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي. ووفقاً للإجراءات المتبعة، تم الرفع بذلك لناديه لمتابعة حالة اللاعب.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء اليوم الأحد بحصة تدريبية مسائية على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة التاسعة مساء. وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.