بعد غياب 388 يومًا.. سلمان الفرج يعود لتدريبات نيوم لأول مرة منذ إصابته بالرباط الصليبي

أعلن نادي نيوم، يوم الجمعة، عودة قائد الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، إلى التدريبات الجماعية، وذلك للمرة الأولى منذ إصابته قبل أكثر من عام.
وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مشاركة اللاعب الدولي السعودي في الحصة التدريبية، بعد تعافيه الكامل من إصابة الرباط الصليبي، التي خضع بسببها لعملية جراحية في 9 ديسمبر 2024 بمستشفى "سبيتار" في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشر حساب النادي صورة للفرج أثناء التدريبات، مرفقة بعبارة: "القائد سلمان في تدريباتنا اليوم"، في إشارة إلى عودته المرتقبة للملاعب بعد غياب امتد نحو 388 يومًا.
وكان الفرج، البالغ من العمر 35 عامًا، قد تعرّض للإصابة خلال تدريبات المنتخب السعودي، قبل مواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بتاريخ 13 نوفمبر 2024.
وانضم سلمان الفرج إلى نادي نيوم في يوليو من العام نفسه، وشارك مع الفريق في دوري "يلو" خلال الموسم الماضي بإجمالي 808 دقائق، قدّم خلالها 3 تمريرات حاسمة، وأسهم في تحقيق 7 انتصارات مقابل تعادل وخسارة واحدة.