أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وأوضح أمير منطقة الرياض أن ما حققه المنتخب السعودي اليوم يأتي امتدادًا لما تحقق من إنجازات رياضية سعودية عالمية، ويجسد تأهل المنتخب إلى المونديال القادم للمرة السابعة في تاريخ الرياضة السعودية ما سخرته القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم غير محدود للقطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة، بفضل الله ثم بدعم القيادة والتخطيط السليم، تشهد إنجازات رياضية متنوعة إقليمية ودولية، واستضافةً لفعاليات رياضية عالمية في مختلف الألعاب.
وعبّر أمير منطقة الرياض عن تهنئته لمعالي وزير الرياضة، ولـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وللاعبي المنتخب السعودي وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مثمنًا الجهود المبذولة خلال فترة التصفيات حتى الإعلان رسميًا عن التأهل.