أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026

وأوضح أمير منطقة الرياض أن ما حققه المنتخب السعودي اليوم يأتي امتدادًا لما تحقق من إنجازات رياضية سعودية عالمية، ويجسد تأهل المنتخب إلى المونديال القادم للمرة السابعة في تاريخ الرياضة السعودية ما سخرته القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم غير محدود للقطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة، بفضل الله ثم بدعم القيادة والتخطيط السليم، تشهد إنجازات رياضية متنوعة إقليمية ودولية، واستضافةً لفعاليات رياضية عالمية في مختلف الألعاب.