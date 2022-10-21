"الشارقة" يتوج بطلاً لكأس رئيس دولة الإمارات

توج الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة لموسم 2021-2022 بعد تغلبه على الوحدة بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.
وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد الشارقة، رغم محاولات لاعبي الفريقين، لكنها باءت بالفشل.
واحتاج الشارقة 7 دقائق فقط بعد انطلاقة الشوط الثاني، لتسجيل هدف الانتصار الوحيد عن طريق اللاعب باكو ألكاسير، من ركلة حرة مباشرة.
وأحرز الشارقة لقب الكأس للمرة التاسعة في تاريخه، وبعد غياب 19 عاماً عن آخر بطولة كأس حصل عليها عندما حقق اللقب عام 2003 وجاء على حساب الوحدة أيضاً، ليقلص الفارق مع شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولة إلى لقب واحد.
أما الوحدة فعجز عن فك عقدة نهائي البطولة، التي حققها مرتين آخرهما بموسم 2016-2017، وخسر النهائي خمس مرات.
وأخيراً حقق المدرب الروماني كوزمين أولاريو لقب كأس رئيس الإمارات، بعدما استعصى عليه في السنوات الأخيرة مع العين وشباب الأهلي، ليحقق بذلك كل الألقاب المحلية في الإمارات.