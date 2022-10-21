"الشارقة" يتوج بطلاً لكأس رئيس دولة الإمارات

وأحرز الشارقة لقب الكأس للمرة التاسعة في تاريخه، وبعد غياب 19 عاماً عن آخر بطولة كأس حصل عليها عندما حقق اللقب عام 2003 وجاء على حساب الوحدة أيضاً، ليقلص الفارق مع شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولة إلى لقب واحد.