شراكة استراتيجية بين اتحاد الكريكت السعودي ودوري DP World ILT20

أعلن الاتحاد السعودي للكريكت عن توقيع شراكة استراتيجية مع دوري DP World ILT20، تهدف إلى تعزيز مكانة رياضة الكريكت في المملكة، وتوسيع آفاقها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتركّز الشراكة على تطوير المواهب الوطنية، من خلال إتاحة الفرص للاعبين السعوديين للمشاركة في منافسات الدوري، إلى جانب استضافة عدد من مبارياته داخل المملكة.
كما تشمل الاتفاقية العمل على تطوير البنية التحتية لرياضة الكريكت محليًا، وتعزيز التجربة الجماهيرية، ونشر ثقافة اللعبة بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكريكت الأمير سعود بن مشعل آل سعود، أن هذه الشراكة تمثل خطوة كبرى نحو جعل المملكة "موطنًا عالميًا للكريكت"، مشيرًا إلى أنها ستربط اللاعبين والجماهير بالمنافسات العالمية، وتدعم مسيرة رؤية السعودية 2030 نحو النمو، والفرص، والإلهام.