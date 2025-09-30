شراكة استراتيجية بين اتحاد الكريكت السعودي ودوري DP World ILT20

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكريكت الأمير سعود بن مشعل آل سعود، أن هذه الشراكة تمثل خطوة كبرى نحو جعل المملكة "موطنًا عالميًا للكريكت"، مشيرًا إلى أنها ستربط اللاعبين والجماهير بالمنافسات العالمية، وتدعم مسيرة رؤية السعودية 2030 نحو النمو، والفرص، والإلهام.