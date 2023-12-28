"الأهلي" مهتم بضم "أندرياس بيريرا" لاعب فولهام الإنجليزي الموسم المقبل

دخل البرازيلي أندرياس بيريرا لاعب خط وسط نادي فولهام الإنجليزي، دائرة اهتمام النادي الأهلي؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وبحسب الصحفي "فريد كالديرا" الذي يعمل في "TNT Sports"؛ فإن أندرياس بيريرا أصبح على رادار النادي الأهلي؛ مشيرًا إلى أن اللاعب يدرس حاليًا اللعب بالدوري السعودي.
وذكر كالديرا على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن لاعب فولهام ينتظر الحصول على عروض أكبر في نهاية الموسم.
وانضم أندرياس بيريرا البالغ من العمر 27 عامًا، لصفوف فولهام الإنجليزي في يوليو 2022، كما لعب للعديد من الأندية أبرزها: مانشستر يونايتد، غرناطة (إعارة)، فالنسيا (إعارة)، لاتسيو (إعارة)، فلامنغو.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.