"الأهلي" مهتم بضم "أندرياس بيريرا" لاعب فولهام الإنجليزي الموسم المقبل

وانضم أندرياس بيريرا البالغ من العمر 27 عامًا، لصفوف فولهام الإنجليزي في يوليو 2022، كما لعب للعديد من الأندية أبرزها: مانشستر يونايتد، غرناطة (إعارة)، فالنسيا (إعارة)، لاتسيو (إعارة)، فلامنغو.