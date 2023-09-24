بعد فشل مفاوضاته مع "ليون".. الإيطالي "غاتوزو" في طريقه لتولي تدريب "الشباب"

كشف موقع "calciomercato" الإيطالي عن اقتراب المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، من تولي القيادة الفنية لفريق الشباب الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.
ووفقًا لما نشره الموقع الإيطالي؛ فإن غاتوزو من الممكن أن يوقّع للنادي السعودي خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد فشل مفاوضاته مع ليون الفرنسي.
وأشار الموقع إلى أن المدرب لا يمتلك خيارات كثيرة على الطاولة؛ لذا فهو يدرك أنه يمكنه العمل بمشروع جديد، وبراتب كبير؛ بعكس ما ستقدمه الأندية في أوروبا.
وكان نادي الشباب قد أعلن إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الفريق؛ لسوء النتائج منذ بداية الموسم، وتكليف الأرجنتيني خوان براون بدلًا منه.
ولم يتولَّ جنارو غاتوزو صاحب الـ45 عامًا، تدريب أي نادٍ منذ رحيله من قيادة نادي فالنسيا الإسباني في يناير الماضي، الذي تولى تدريبه في يوليو 2022.
وسبق للمدرب الإيطالي تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية أبرزها: فيورنتينا، نابولي، ميلان، باليرمو.