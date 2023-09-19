رياضة
عقب التعادل مع نافباخور.. جماهير الهلال تدشن هاشتاق "إقالة خيسوس"
عقم هجومي وهشاشة دفاعية.. وبقاؤه إهدار للوقت والجهد
أطلقت جماهير نادي الهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، هاشتاقًا حمَل عنوان "إقالة خيسوس مطلب جماهيري".
وطالبت جماهير الهلال عبر هذا الهاشتاق، بقرار جريء من مجلس إدارة الهلال، برحيل المدرب قبل فوات الأوان.
وقالت في تغريداتها إن الفريق يعاني من العقم الهجومي، ويلعب بطريقة دفاعية هشة.
واعتبرت جماهير الهلال أن بقاء المدرب سيكون إهدارًا للوقت والجهد، وإقالته أولى خطوات التصحيح.
وقد نجح فريق نافباخور الأوزبكي في تحقيق أول نقطة له في تاريخه في دوري أبطال آسيا، بعدما تعادل مع الهلال على أرضه ووسط جماهيره في مباراة الجولة الأولى بين الفريقين.