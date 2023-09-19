عقب التعادل مع نافباخور.. جماهير الهلال تدشن هاشتاق "إقالة خيسوس"

وقد نجح فريق نافباخور الأوزبكي في تحقيق أول نقطة له في تاريخه في دوري أبطال آسيا، بعدما تعادل مع الهلال على أرضه ووسط جماهيره في مباراة الجولة الأولى بين الفريقين.