الآسيوي: ديلغادو رجل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم فريق الهلال البرازيلي ميشايل ديلغادو رجل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 ، بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني.
ويأتي اختيار المحترف البرازيلي نظير المجهود المميز الذي قدمه في المباراة، حيث أسهم في صناعة هدف الهلال الوحيد ، بعد تقديمه تمريرة الهدف للاعب سالم الدوسري، كما أنه شكل خطورة كبيرة على الفريق الياباني سواء من حيث المساهمة المباشرة على مرمى الخصم أو من خلال تقديم الكرات لزملائه في منطقة العمليات.
وتعادل نادي الهلال السعودي حامل اللقب مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 أمس السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.