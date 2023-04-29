الآسيوي: ديلغادو رجل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022

ويأتي اختيار المحترف البرازيلي نظير المجهود المميز الذي قدمه في المباراة، حيث أسهم في صناعة هدف الهلال الوحيد ، بعد تقديمه تمريرة الهدف للاعب سالم الدوسري، كما أنه شكل خطورة كبيرة على الفريق الياباني سواء من حيث المساهمة المباشرة على مرمى الخصم أو من خلال تقديم الكرات لزملائه في منطقة العمليات.