"بعد تصريحاته عن رحيل رونالدو".. "مورغان" يتهكم على مدرب يونايتد والسباعية المذلة: "عبقري"

سخر الصحفي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، من الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بعد خسارته المذلة أمام ليفربول 7- 0 الأحد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات البريميرليغ.
وقال مورغان عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عقب هزيمة "الشياطين الحمر" بسباعية: "حظًّا سعيدًا مع نومك الليلة.. يا عبقري"، مرفقًا مع تغريدته تصريحات "تين هاج" الصحفية.
وكان مدرب اليونايتد "تين هاغ" قد صرّح مؤخرًا بقوله: "نمتُ قرير العين عندما رحل رونالدو".
وأضاف تغريدةً أخرى تساءل فيها عن مصير مدرب اليونايتد: "هل استقال تين هاغ؟ كيف يمكن لأي مدير لمانشستر يونايتد أن ينجو من أداء ونتائج مروعة بشكل كارثي؟".
ووفق "روسيا اليوم" يُعد مورغان أحد الصحفيين المقربين من نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل مونديال 2022.
وكان مورغان اسمًا بارزًا في أزمة رونالدو مع الشياطين الحمر؛ حيث جاءت تصريحات "الدون" المثيرة للجدل، والتي زرعت الشقاق بينه وبين النادي، خلال حوار مع الصحفي الإنجليزي.
وهاجم رونالدو مدربه السابق تين هاج بقوة خلال تلك التصريحات، كما وجّه انتقادات لاذعة لإدارة مانشستر يونايتد.