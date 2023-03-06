"بعد تصريحاته عن رحيل رونالدو".. "مورغان" يتهكم على مدرب يونايتد والسباعية المذلة: "عبقري"

وكان مورغان اسمًا بارزًا في أزمة رونالدو مع الشياطين الحمر؛ حيث جاءت تصريحات "الدون" المثيرة للجدل، والتي زرعت الشقاق بينه وبين النادي، خلال حوار مع الصحفي الإنجليزي.