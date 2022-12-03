كأس العالم قطر 2022.. "ميسي" يقود الأرجنتين للدور ربع النهائي في مباراته رقم 1000

وسط حضور أكثر من 45 ألف متفرج، أعلن المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم تأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022؛ وذلك بعد تجاوز محطة أستراليا في دور الـ16 أمس السبت بنتيجة 2/ 1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، بقيادة الحكم البولندي سيمون.