كأس العالم قطر 2022.. "ميسي" يقود الأرجنتين للدور ربع النهائي في مباراته رقم 1000

وسط حضور أكثر من 45 ألف متفرج، أعلن المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم تأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022؛ وذلك بعد تجاوز محطة أستراليا في دور الـ16 أمس السبت بنتيجة 2/ 1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، بقيادة الحكم البولندي سيمون.
ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب هولندا في الدور ربع النهائي.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم "التانغو" بهدف القائد "ليونيل ميسي" عند الدقيقة الـ35 في مباراته رقم 1000 مع منتخب بلاده.
وفي الشوط الثاني أضاف "جوليان الفاريز" الهدف الثاني للأرجنتين عند الدقيقة الـ57.
وفي الدقيقة الـ77 قلَّص "قودوين" النتيجة لأستراليا، من خلال قذيفة أرسلها، تغيَّر اتجاهها عن طريق الأرجنتيني "أنزو" حتى استقرت داخل شباك الحارس الأرجنتيني "إيمليانو مارتينيز".
وعند الدقيقة الـ90، والدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (2+90)، أضاع الأرجنتيني "لوتارو" فرصتَين متتاليتَين.
وشهدت الدقائق المتبقية من الوقت بدلاً من الضائع فدائية واستبسالاً من حارس أستراليا "ماثيو رايان" في الذود عن مرماه.