بحضور "ابن جلوي".. ختام اجتماعات الاتحاد الآسيوي للترايثلون بمؤتمر الكونجرس

وفي كلمته الرئيسة، أكد الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، التزامه بتطوير رياضة الترايثلون في سائر أنحاء آسيا، داعيًا الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة عدد الفعاليّات في آسيا وتحسين جودتها، لضمان أن يشعر كل رياضي ومشارك بأهمية ومتعة رياضة الترايثلون.