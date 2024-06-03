بحضور "ابن جلوي".. ختام اجتماعات الاتحاد الآسيوي للترايثلون بمؤتمر الكونجرس

عقد اليوم كونجرس الاتحاد الآسيوي للترايثلون (AST) في الرياض بحضور جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 38 اتحادًا.
وفي كلمته الرئيسة، أكد الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، التزامه بتطوير رياضة الترايثلون في سائر أنحاء آسيا، داعيًا الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة عدد الفعاليّات في آسيا وتحسين جودتها، لضمان أن يشعر كل رياضي ومشارك بأهمية ومتعة رياضة الترايثلون.
ووصفت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، التي كانت ضيفة شرف المؤتمر، الاتحاد الآسيوي ورئيسه بأنهم يعملون بشكل جيد على تحسين وتطوير رياضة الترايثلون في فترة قصيرة، مؤكدة وقوفها الدائم لتقديم جميع الدعم من الاتحاد الدولي للترايثلون.
وخلال المؤتمر، أتيحت الفرصة لجميع لجان ومفوضيات الاتحاد الآسيوي لتقديم تحديثات مفصلة للأعضاء وتمت المصادقة على روزنامة العامين 2024/2025 والموافقة على خطة التطوير، مع تنظيم أول معسكر عالي الأداء في ماليزيا في يوليو 2024 بالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي.