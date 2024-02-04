برباعية الفيصلي.. الاتحاد يُكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي بكأس الملك
تأهَّل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد أن كسب مستضيفه الفيصلي بنتيجة 4/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم النيوزيلندي "ماثيو كونغر".
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، أحرزه عبدالرزاق حمدالله من علامة الجزاء في الدقيقة الـ45+2.
وشهد هذا الشوط تألقًا لحارس الفيصلي "محمد الحساوي" بعد أن تصدى لأكثر من كرة اتحادية خطرة عن طريق "حمدالله" و"رومارينهو".
وفي الشوط الثاني أضاف الاتحاد هدف التعزيز الثاني عن طريق "كانتي"، الذي سدد قذيفة لا تصد ولا ترد في الدقيقة الـ54 من خارج الصندوق الفيصلاوي بعد مجهود رائع من منتصف الملعب.
وأنهى مدافع العميد أحمد حجازي آمال الفيصلي في العودة للمباراة بتسجيله هدفين متتالين في الدقيقتين الـ68، والـ80.
وافتقد الاتحاد خدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيما في هذه المباراة بسبب تأديته برنامجًا بدنيًّا خلال الفترة الحالية.
يُذكر أن الاتحاد أكمل عقد الرباعي المتأهل لنصف نهائي بطولة "أغلى الكؤوس"، إلى جانب أندية الهلال (حامل اللقب) والنصر والخليج، التي تأهلت مسبقًا.