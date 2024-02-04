برباعية الفيصلي.. الاتحاد يُكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي بكأس الملك

تأهَّل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد أن كسب مستضيفه الفيصلي بنتيجة 4/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم النيوزيلندي "ماثيو كونغر".