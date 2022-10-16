التعاون يستعيد توازنه في دوري روشن.. على حساب الاتفاق

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في استعادة توازنه وحقق فوزاً ثميناً خارج أرضه بتغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي.
منح سعد الناصر نقاط المباراة للتعاون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد أن هيأ الكرة لنفسه وأطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك باولو فيكتور في الدقيقة 18 وعلى وقع هذا الهدف انتهى الشوط الأول.
في الشوط الثاني لم تتغير النتيجة رغم محاولات الفريقين الوصول إلى الشباك حيث فشل الاتفاق في تعديل النتيجة والتعاون بتعزيز تقدمه.
بتلك النتيجة صعد التعاون للمركز الخامس برصيد 17 نقطة بينما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة الـ9 في المركز العاشر.