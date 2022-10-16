التعاون يستعيد توازنه في دوري روشن.. على حساب الاتفاق

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في استعادة توازنه وحقق فوزاً ثميناً خارج أرضه بتغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي.