النصر يستعد لتقديم كريستيانو رونالدو في مرسول بارك مساء غد الثلاثاء

وتصدّر انتقال CR7 للعالمي جميع الأخبار حول العالم، كما تفاعلت معه الجماهير النصراوية بشكل استثنائي، حيث قامت بالتوجه للمتجر الرسمي وشراء القمصان التي تحمل اسم اللاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى طلبها من المتجر الإلكتروني للنادي بأعداد غير مسبوقة.