تعرف على قائمة الأخضر لمواجهتي إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين لمواجهتي إندونيسيا والعراق، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وسيخوض الأخضر اللقاءين يومي الثامن والرابع عشر من أكتوبر المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بالمرحلة الثانية من التصفيات خلف منتخبي اليابان وأستراليا.