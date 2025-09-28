تعرف على قائمة الأخضر لمواجهتي إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين لمواجهتي إندونيسيا والعراق، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وسيخوض الأخضر اللقاءين يومي الثامن والرابع عشر من أكتوبر المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بالمرحلة الثانية من التصفيات خلف منتخبي اليابان وأستراليا.
وضمّت القائمة كلاً من نواف العقيدي وعبد الرحمن الصانبي ومحمد اليامي وراغد النجار، إلى جانب متعب الحربي وجهاد ذكري ومحمد سليمان وسعد آل موسى وحسان تمبكتي. كما تواجد علي مجرشي وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري وعلي الحسن ومصعب الجوير وزياد الجهني، إضافة إلى محمد كنو وعبد الله الخيبري ونواف بوشل.
وفي خط المقدمة، استدعى المدرب سالم الدوسري وعبد الرحمن العبود وأيمن يحيى وعبد الله الحمدان وصالح أبو الشامات ومهند آل سعد ومروان الصحفي، بجانب المهاجمين صالح الشهري وفراس البريكان.