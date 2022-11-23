كأس العالم قطر 2022.. "المغرب" يقتنص تعادلًا "بطعم الفوز" أمام "كرواتيا"

خطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم تعادلًا ثمينًا، من أمام نظيره كرواتيا (سلبيًا)، وذلك في افتتاح مباريات "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم قطر 2022، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب البيت، ظهر اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة السادسة (الجولة الأولى) بقيادة الحكم الأرجنتيني "فيرناردو رباليني".