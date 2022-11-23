كأس العالم قطر 2022.. "المغرب" يقتنص تعادلًا "بطعم الفوز" أمام "كرواتيا"

خطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم تعادلًا ثمينًا، من أمام نظيره كرواتيا (سلبيًا)، وذلك في افتتاح مباريات "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم قطر 2022، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب البيت، ظهر اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة السادسة (الجولة الأولى) بقيادة الحكم الأرجنتيني "فيرناردو رباليني".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات قائد الكروات "لوكا مودريتش" في بلوغ المرمى المغربي، لكن دون جدوى، وسط تماسك الدفاع المغربي بقيادة نايف أكرد.
وفي الدقيقة 45 تألق حارس المغرب ياسين بونو في التصدي لتسديدة "نيكولا فلاستيش" كهدف محقق.
ولم يبالغ ثنائي المغرب يوسف النصيري ويوسف بوفال في الهجوم والضغط على مرمى حارس كرواتيا "دومونيك".
وفي الشوط الثاني، كاد نصير مزراوي يحرز هدف السبق للمغرب عند الدقيقة 50، لولا يقظة حارس كرواتيا.
كما أن تسديدة "حكيمي" عند الدقيقة 65 كانت خطرة على مرمى الكروات، بعد أن أبعدها الحارس بصعوبة عن منطقة الخطر.
وعند الدقيقة 80 دفع مدرب المنتخب المغربي "الركراكي" بلاعب الخبرة عبدالرزاق حمدالله في خط الهجوم بديلًا للنصيري.
بتلك النتيجة حقق المغرب وكرواتيا (نقطة لكل منتخب)، فيما ينتظر الجميع نتيجة مباراة بلجيكا وكندا، مساء اليوم.