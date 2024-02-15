ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد على رادار الأندية السعودية بالميركاتو الصيفي

يخطط العديد من الأندية السعودية للتعاقد مع الإسباني ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي الاتحاد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب الإسباني، وأن بنزيما يحاول إقناع ناتشو بالانتقال للدوري السعودي واللعب لصفوف نادي الاتحاد بالموسم الجديد.
وانضم ناتشو البالغ من العمر 34 عامًا الذي يلعب في مركز الدفاع مع ريال مدريد الإسباني فى سبتمبر 2012، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2013.
وحصد اللاعب مع ريال مدريد الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا في 2013، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.