أخضر الناشئين يكتسح البحرين برباعية في كأس الخليج

حقق المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم فوزًا كبيرًا على شقيقه المنتخب البحريني بأربعة أهداف دون رد، اليوم السبت، على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في افتتاح مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، التي تقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.