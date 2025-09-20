أخضر الناشئين يكتسح البحرين برباعية في كأس الخليج

حقق المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم فوزًا كبيرًا على شقيقه المنتخب البحريني بأربعة أهداف دون رد، اليوم السبت، على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في افتتاح مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، التي تقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.
تناوب على تسجيل رباعية الأخضر وليد النور الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (5 – 7 – 56)، وصبري الدهل في الدقيقة 44.
ومن المقرر أن يواجه الأخضر نظيره الكويتي على ملعب حمد الكبير يوم 23 سبتمبر الجاري عند الساعة 06:00 مساءً، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم 26 سبتمبر الجاري على الملعب نفسه وفي التوقيت ذاته.