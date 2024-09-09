البرتغالي "نيفيز": أنا "وكريستيانو رونالدو" أظهرنا أن الكرة السعودية لا تقل عن نظيرتها الأوروبية

وأضاف: "أشعر بجاهزية بدنية رائعة. حينما دخلت أنا وكريستيانو رونالدو إلى مباراة اسكتلندا أظهرنا أن الكرة السعودية لا تقل عن نظيرتها الأوروبية، تحديدًا في الجوانب البدنية. أدعو كل من يرغب بالمقارنة بين دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية إلى أن يأتي ويشاهد بعينيه مستوى التنافسية في السعودية".