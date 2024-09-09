البرتغالي "نيفيز": أنا "وكريستيانو رونالدو" أظهرنا أن الكرة السعودية لا تقل عن نظيرتها الأوروبية

قال لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب البرتغالي "روبن نيفيز" إن الفوارق بين الدوريات الأوروبية ودوري روشن السعودي للمحترفين تقلصت بصورة واضحة، وذلك في تصريحات أدلاها لصحيفة "O Jogo" البرتغالية اليوم الاثنين.
وتابع "نيفيز": "بيانات أجهزة التتبع والمراقبة GPS تشير إلى أني أركض في السعودية بمعدلات أكبر عما كنت أركضه في إنجلترا. وأضيف أيضًا بأني أركض أكثر تحت درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المباريات".
وأضاف: "أشعر بجاهزية بدنية رائعة. حينما دخلت أنا وكريستيانو رونالدو إلى مباراة اسكتلندا أظهرنا أن الكرة السعودية لا تقل عن نظيرتها الأوروبية، تحديدًا في الجوانب البدنية. أدعو كل من يرغب بالمقارنة بين دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية إلى أن يأتي ويشاهد بعينيه مستوى التنافسية في السعودية".