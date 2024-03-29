الهلال لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.. والنصر للمحافظة على حظوظه.. والوحدة والفتح لاستعادة التوازن

تُختتم الليلة مباريات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2023/ 2024 بإقامة أربع مباريات في توقيت واحد، تظهر بها قمة كروية مثيرة، تجمع بين الهلال والشباب في "ديربي الرياض".
يحل الهلال متصدر جدول الترتيب بـ68 نقطة ضيفًا ثقيلاً على جاره الشباب صاحب المركز الحادي عشر بـ28 نقطة على ملعبه الكائن في شمال العاصمة الرياض.
ويتطلع الهلال لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في المنافسة من خلال الوصول للفوز الـ 18 على التوالي في الدوري، وأيضًا لاستمرار مسلسل انتصاراته المتتالية والوصول إلى الفوز الـ29 في جميع المسابقات، عندما يحل ضيفًا على الشباب في ملعب النادي. كما سيحاول تأكيد هيمنته على مواجهات الفريقين من أجل الابتعاد في صدارة، والاقتراب خطوة كبيرة من اللقب.
وفي المقابل يبحث الشباب عن تحقيق انتصار معنوي مهم للفريق الذي خرج رسميًّا من سباق المنافسة على اللقب، يُرضي به جماهيره غير الراضية عن نتائج الفريق هذا الموسم.
على ملعب الأول بارك يستضيف النصر الوصيف بـ56 نقطة ضيفه الطائي صاحب المركز السادس عشر بـ22 نقطة. ويأمل رفاق كريستيانو رونالدو مواصلة صحوتهم بعد استعادتهم نغمة الانتصارات في الجولة الماضية من أمام الأهلي؛ للمحافظة على آمالهم قائمة في اللقب، والاقتراب أكثر من الهلال المتصدر في حال تعثره في "ديربي الرياض".
أما الطائي المهدد بالهبوط فيبحث عن طوق نجاة للهروب من مناطق شبح الهبوط من خلال مواصلة النتائج الإيجابية في الجولتين الأخيرتَين.
يبرز اللقاء بوصفه واحدًا من لقاءات النقاط المضاعفة بالنسبة للفريقين اللذين يقبعان في مراكز قريبة من مناطق الخطر؛ إذ يحتل فريق الرياض (مستضيف المباراة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد) المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، في حين يأتي فريق أبها بالمركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
يستضيف الوحدة صاحب المركز الثاني عشر بـ27 نقطة على ملعب الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضيفه الفتح تاسع الترتيب بـ 31 نقطة.
ويأمل أصحاب الضيافة استعادة التوازن، والعودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ 7 جولات من أجل وقف نزيف النقاط؛ للابتعاد عن المناطق المهددة بالهبوط، وأيضًا لمصالحة جماهيره.
ولا يختلف الوضع كثيرًا لدى فريق الفتح؛ إذ لم يعرف الفريق الفوز في آخر سبع جولات؛ ما جعله يتراجع في جدول الترتيب.