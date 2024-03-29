الهلال لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.. والنصر للمحافظة على حظوظه.. والوحدة والفتح لاستعادة التوازن

ويتطلع الهلال لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في المنافسة من خلال الوصول للفوز الـ 18 على التوالي في الدوري، وأيضًا لاستمرار مسلسل انتصاراته المتتالية والوصول إلى الفوز الـ29 في جميع المسابقات، عندما يحل ضيفًا على الشباب في ملعب النادي. كما سيحاول تأكيد هيمنته على مواجهات الفريقين من أجل الابتعاد في صدارة، والاقتراب خطوة كبيرة من اللقب.