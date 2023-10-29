رفض استئناف النصر بشأن إيقاف سلطان الغنام

رفضت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر، حول قرار لجنة الانضباط، بشأن إيقاف اللاعب سلطان الغنام .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، قد أصدرت عقوبة على سلطان الغنام، بإيقافه 4 مباريات ، وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال سعودي، بسبب تلفظه ضد حكم مباراة فريقه أمام أبها خلال منافسات الدورى السعودى.
وكان قد حصل سلطان الغنام على كارت أحمر، وذلك بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة النصر وأبها، والتي انتهت بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الـ9 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .