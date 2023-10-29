رفض استئناف النصر بشأن إيقاف سلطان الغنام

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، قد أصدرت عقوبة على سلطان الغنام، بإيقافه 4 مباريات ، وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال سعودي، بسبب تلفظه ضد حكم مباراة فريقه أمام أبها خلال منافسات الدورى السعودى.