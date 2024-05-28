هدف "كريستيانو رونالدو" في مرمى الاتحاد ينافس على جائزة الأجمل

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف الثلاثة المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الـ34 (الأخيرة) من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة اليوم الثلاثاء أجمل ثلاثة أهداف، تم تسجيلها في الجولة الأخيرة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين على الهدف الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، في الكلاسيكو أمام الاتحاد.
وسجَّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في مرمى الاتحاد مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 (الأخيرة) من دوري روشن.
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف الجناح البرازيلي فيتينهو، لاعب الشباب، في مرمى الفتح، الذي سجله بتسديدة ذكية، خادعت حارس الفتح، واستقرت في الشباك.
ويدخل أيضًا سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف عبدالملك العييري، لاعب التعاون، في مرمى الاتفاق، الذي بفضله حسم التعاون المقعد الرابع على لائحة الترتيب، وأهّلهم إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، وكأس السوبر السعودي.