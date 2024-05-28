هدف "كريستيانو رونالدو" في مرمى الاتحاد ينافس على جائزة الأجمل

ويدخل أيضًا سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف عبدالملك العييري، لاعب التعاون، في مرمى الاتفاق، الذي بفضله حسم التعاون المقعد الرابع على لائحة الترتيب، وأهّلهم إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، وكأس السوبر السعودي.