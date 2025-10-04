الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في ملحق المونديال

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.