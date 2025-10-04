الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في ملحق المونديال

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم تقسيمة على كامل الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، شارك أيمن يحيى ومحمد سليمان في التدريبات الجماعية برفقة زملائهم.
ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ الأحد بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية عند الساعة السابعة مساءً.