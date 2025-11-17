العد التنازلي ينطلق.. 50 يومًا على كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"

تتواصل التحضيرات في مدينتَي الرياض وجدة لاستضافة النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"، وذلك مع تبقّي 50 يومًا على انطلاق المنافسات التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة.
في العاصمة الرياض، تُقام مباريات دور المجموعات على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وملعب نادي الشباب، حيث يستضيف كل منهما 6 مباريات. وتستمر أعمال تجهيز مرافق الاستقبال وغرف المنتخبات ومناطق الإعلاميين، لضمان الجاهزية الكاملة للمنشآت قبل انطلاق البطولة.
أما في جدة، فتستعد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية لاحتضان 10 مباريات، من بينها المباراتان الافتتاحية والنهائية، بينما يشهد الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية إقامة 10 مواجهات، تشمل مباريات نصف النهائي وتحديد المركز الثالث.
وتعمل اللجنة المحلية المنظمة والجهات المختصة على استكمال ترتيبات النقل وتسهيلات دخول المنتخبات وبرامج التدريب، إلى جانب متابعة الأنظمة التشغيلية من قبل الفرق الفنية والتقنية، وفق الجدول الزمني المعتمد.
يُذكر أن هذه البطولة تُعد محطة رياضية مهمة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027، بما يعكس جاهزيتها المتقدمة وقدراتها التنظيمية وفق أعلى المعايير الدولية.