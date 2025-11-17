العد التنازلي ينطلق.. 50 يومًا على كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"

تتواصل التحضيرات في مدينتَي الرياض وجدة لاستضافة النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"، وذلك مع تبقّي 50 يومًا على انطلاق المنافسات التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة.