بعثة "الاتحاد" تصل إلى العراق لملاقاة "القوة الجوية".. الاثنين

من جانبه، شكر رئيس مجلس شركة نادي الاتحاد، القنصلية السعودية في أربيـل، ممثلة في القنصل وأعضاء القنصلية؛ على حفاوة الاستقبال الذي وجدته بعثة الفريق، كما شكر محافظ أربيل على استقباله الفريق وكلماته الطيبة التي تعكس مدى العلاقة المتينة بين الشعبين الشقيقين.