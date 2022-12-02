كأس العالم قطر 2022: بهدف تاريخي.. كوريا الجنوبية ترافق البرتغال لدور الـ16

وفي أجواء كانت هيستيرية، امتلأت العيون بدموع الفرح من قِبل الكوريين بعد أن سجَّل اللاعب هوانج هدفًا قاتلاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع في مرمى البرتغال؛ ليعلن تأهلهم للدور التالي.