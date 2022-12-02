كأس العالم قطر 2022: بهدف تاريخي.. كوريا الجنوبية ترافق البرتغال لدور الـ16

خطف منتخب كوريا الجنوبية تذكرة العبور إلى دور الـ16 بكأس العالم FIFA قطر 2022 بعدما تغلب على منتخب البرتغال 2-1 في ثالث وآخر جولات دور المجموعات لصالح المجموعة الثامنة، وذلك على استاد المدينة التعليمية اليوم الجمعة.
وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزًا من الأروع في تاريخها الكروي؛ إذ كان سببًا في تأهلهم لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.
وفي أجواء كانت هيستيرية، امتلأت العيون بدموع الفرح من قِبل الكوريين بعد أن سجَّل اللاعب هوانج هدفًا قاتلاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع في مرمى البرتغال؛ ليعلن تأهلهم للدور التالي.
منتخب البرتغال كان البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب هورتا في الدقيقة الـ5 قبل أن يتعادل كيم يونغ لكوريا الجنوبية في الدقيقة الـ27. ووقع على هدف الفوز التاريخي هوانغ هي تشان (90+1).
وضَمِن منتخب البرتغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما خطف منتخب كوريا الجنوبية (4 نقاط) المركز الثاني بفارق الأهداف المسجَّلة من الأوروغواي التي بالرغم من فوزها على غانا 2-0 اكتفت بالمركز الثالث بـ4 نقاط، فيما حلت غانا رابعة (أخيرة) بـ3 نقاط.
وسجَّلت كوريا الجنوبية 4 أهداف، وتلقت 4، فيما سجلت أوروغواي 2، وتلقت 2.